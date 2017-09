ha annunciato cheentrerà a far parte del roster dia ottobre, come parte del. Durante le Pro Series Grand Finals è stato inoltre mostrato il primo trailer del personaggio.

Raiden sarà il secondo prsonaggio di Mortal Kombat a fare la sua comparsa in Injustice 2 dopo Sub-Zero, già disponibile per il download. Al momento non ci sono altri dettagli riguardo la data di uscita del Fighter Pack 2 e le caratteristiche di Raiden, restiamo quindi in attesa di saperne di più.

Injustice 2 è ora disponibile su Xbox One, PlayStation 4, iOS e Android, secondo alcuni rumor il gioco arriverà su PC a novembre.