Injustice 2: rivelati i primi tre personaggi del DLC Fighter Pack 1

oggi hanno rivelato un nuovo trailer che mostra i primi tre personaggi del DLC di

I giocatori potranno lottare con questi combattenti leggendari degli universi DC e Mortal Kombat e potranno sfruttare le loro mosse e abilità uniche acquistando la Ultimate Edition di Injustice 2 o la Deluxe Edition. Injustice 2 sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 18 maggio. Cappuccio Rosso, Starfire e Sub-Zero sono ancora in fase di sviluppo e saranno resi disponibili per il download dopo il lancio del gioco.

Injustice 2 Ultimate Edition include 9 personaggi giocabili, 3 Skin Premium che trasformano i combattenti nei rispettivi personaggi alternativi con aspetto, voci e dialoghi nuovi e 2 Gear Shader esclusivi che consentono ai giocatori di personalizzare il look dei combattenti con colori alternativi. La Ultimate Edition è già prenotabile al prezzo di euro 109.99.

Injustice 2 Digital Deluxe Edition include Cappuccio Rosso, Starfire e Sub-Zero come personaggi giocabili; una skin Premiere e un esclusivo Gear Shader. Il pacchetto è ora disponibile in pre-order su PSN e Xbox Store al prezzo di euro 89.99.

Injustice 2, in fase di sviluppo presso NetherRealm Studios, offre un'imponente selezione di supereroi e supercriminali DC e permette ai giocatori di costruire e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti.