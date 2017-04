Injustice 2: rivelato il peso della versione Xbox One

Poco meno di un mese ci separa dall'uscita die nella giornata di oggi il Microsoft Store ha aggiornato la scheda in lingua inglese del nuovo picchiaduro di, rivelando che il gioco peserà 26.82 GB.

Il peso dell'edizione Playstation 4, invece, al momento non è ancora stato reso noto. In attesa del lancio di Injustice 2, fissato al prossimo 16 maggio sulle piattaforme sopraccitate, sulle nostre pagine potete dare un'occhiata agli ultimi trailer pubblicati dalla software house, incentrati sui personaggi (Spaventapasseri, Flash e Poison Ivy), e sulla storia. Per essere sempre aggiornati, vi consigliamo di seguire la scheda di Everyeye dedicata al gioco.