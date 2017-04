Injustice 2 sarà giocabile al Romics 2017

: Dopo aver pubblicato il trailerha annunciato chesarà presente in forma giocabile al Romics 2017, in programma a Roma dal 6 al 9 aprile.

Per chi non vede l’ora di scendere nell’arena e sfidare i più grandi supereroi dell’universo DC l’appuntamento da non perdere è al Romics 2017 che si svolgerà presso la Fiera di Roma dal 6 al 9 aprile 2017. Presso lo stand Warner Bros, infatti, saranno presenti diverse postazioni di gioco a disposizione dei visitatori che potranno così provare in anteprima l’atteso picchiaduro sviluppato da NetherRealm Studios.



Injustice 2, offre un'imponente selezione di supereroi e supercriminali DC e permette ai giocatori di costruire e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One dal 18 maggio 2017.