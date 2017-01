Injustice 2: sette minuti di gameplay dalla closed beta

La scorsa settimana, Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno dato inizio alla closed beta per Injustice 2, seguito del picchiaduro con protagonisti i personaggi dell’universo DC Comics. Grazie ad un video pubblicato da IGN USA, possiamo apprezzare 7 minuti di gameplay in full HD a 60 frame al secondo.

Nelle immagini proposte, vediamo in azione i personaggi di Batman, Superman, Supergirl e Atrocitus sfidarsi in tre location differenti. Potete consultare il video seguendo questo link.

Pochi giorni fa, lo sviluppatore dell’apprezzatissimo picchiaduro Mortal Kombat X ha inoltre svelato il primo video gameplay ufficiale per Robin.

Injustice 2 è atteso il 16 maggio su PlayStation 4 e Xbox One.