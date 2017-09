Injustice 2 si aggiorna alla versione 1.09 predisponendosi all'arrivo di Raiden

ha pubblicato quest'oggi l'ultimo aggiornamento per, introducendo una serie di bugfix e bilanciamenti. La novità più interessante, tuttavia, è che l'update 1.09 prepara il picchiaduro all'arrivo del prossimo combattente DLC:

Ulteriori cambiamenti interessano gli oggetti leggendari, i cui valori base sono ora aumentati. Anche gli eventi leggendari vengono modificati, diminuendo sensibilmente i minuti di gioco richiesti, passando da 3.000 e 7.000 a 1.000 e 3.000. Come riportato in precedenza, l'aggiornamento prepara il gioco all'arrivo di Raiden, personaggio DLC recentemente annunciato che sarà introdotto come parte del DLC Fighter Pack 2 di ottobre. Per tutti gli ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare le note della patch seguendo questo collegamento.

Injustice 2 è già disponibile per Xbox One e PlayStation 4.