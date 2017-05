Injustice 2 si mostra nel trailer di lancio italiano

: he la battaglia abbia inizio!pubblicano oggi il trailer di lancio di. Sviluppato da NetherRealm Studios, Injustice 2 offre una vasta lista di supereroi e supercriminali DC e permette ai giocatori di creare e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti.

Injustice 2 riprende la storia iniziata da Injustice Gods Among Us, partendo da un universo fratturato dove ogni legame è spezzato e ogni alleanza è travolta dalla guerra. Batman e i suoi alleati lavorano per rimettere insieme i pezzi della società, ma si trovano a dover affrontare tutti coloro che vorrebbero vedere il Regime di Superman ripristinato. Nel mezzo del disordine e del caos appare una nuova minaccia che mette in pericolo l'esistenza di chiunque si trovi sulla Terra. I giocatori decideranno a quale causa essere fedeli e potranno personalizzare i personaggi DC più noti con nuovi e potenti equipaggiamenti che possono essere ottenuti nel gioco.



“NetherRealm Studios offre ogni volta una fantastica esperienza di gioco accompagnata da una storia particolarmente avvincente, piacevole sia per i fan più fedeli che per i giocatori occasionali. Injustice 2 è il gioco più coinvolgente e con maggior profondità tra quelli che ha prodotto,” ha detto David Haddad, Presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment. “L'intrigante storia sui Supereroi DC combinata con le nuove funzioni di personalizzazione degli equipaggiamenti presenti in Injustice 2 mostra come lo studio continui il suo lavoro di innovazione.”



“Per Injustice 2 abbiamo lavorato davvero sodo così da offrire un'avvincente storia targata DC e, allo stesso tempo, garantire nuove funzioni e modalità ai nostri fan, in modo da permettere loro di immergersi ancor di più nel gioco," ha detto Ed Boon, Direttore Creativo di NetherRealm Studios. “Il compito di implementare tutte le varie componenti è stato senza dubbio difficile e vedere il risultato di tutti gli sforzi fatti è un grande risultato per NetherRealm.”



Ognuno delle decine di personaggi DC utilizzabili in Injustice 2 ha uno stile di gioco unico e un set di mosse speciali. A prescindere dal risultato finale, ogni battaglia offre la possibilità di ottenere nuovi equipaggiamenti e nuove abilità. Avanzando nel gioco, i giocatori otterranno nuovi oggetti che spazieranno da normale equipaggiamento, utile in battaglia grazie all'aumento delle statistiche, fino a pezzi rari che aggiungeranno nuove mosse e abilità speciali. I giocatori potranno apportare cambiamenti e personalizzazioni ai propri personaggi grazie a ogni pezzo di equipaggiamento ottenuto, sia che si tratti di miglioramenti estetici sia di modifiche allo stile di lotta e alle abilità dei personaggi. Injustice 2 prevede anche la nuovissima modalità Multiverso, che offrirà ai giocatori un intero mondo al di là della campagna principale del gioco, permettendo di prendere parte in una serie di sfide a tema uniche per ottenere ulteriori ricompense. Ogni Multiverso in Injustice 2 prevede storia e modificatori propri che cambiano alcuni aspetti del modo di giocare. Più i giocatori progrediscono, più le sfide si faranno difficili e le ricompense aumenteranno. I Multiversi evolvono e mutano di continuo, dando ai giocatori nuove possibilità di migliorare i propri personaggi, ottenere nuovi equipaggiamenti e vincere sfide più ardue.



Dal 18 maggio disponibili anche Injustice 2 Ultimate Edition e Digital Deluxe Edition. Injustice 2 Ultimate Edition garantisce l'accesso a tutti e tre i Fighter Pack in arrivo, per un totale di nove personaggi utilizzabili oltre a quelli del gioco principale. I giocatori riceveranno inoltre tre Skin Premium che permetteranno di trasformare dei personaggi di propria scelta in personaggi alternativi con aspetto, voce e dialoghi tutti nuovi, oltre a due esclusivi Gear Shader che permetteranno ai giocatori di personalizzare l'aspetto del gruppo di personaggi attraverso colori alternativi. Injustice 2 Ultimate Edition sarà disponibile dal 18 maggio a 109,99 €. Sarà possibile scaricare Injustice 2 Digital Deluxe Edition solo su PSN e su Xbox Store che include il Fighter Pack con tre personaggi utilizzabili aggiuntivi, una Skin Premium e un esclusivo Gear Shader, oltre al gioco principale. Sarà disponibile a 89.99 €.



I giocatori possono vivere l'azione di Injustice 2 anche in versione mobile, ora disponibile gratuitamente su App Store per iPhone, iPad e iPod Touch e su Google Play per dispositivi Android. Injustice 2 per smartphone e dispositivi mobili offre uno stile di combattimento nuovo e migliorato rispetto al suo predecessore e include più possibilità di movimento, l'aggiunta di proiettili, mosse speciali migliorate e molto altro. Inoltre, la versione mobile di Injustice 2 include modalità del tutto nuove che offrono un'esperienza di gioco in movimento impareggiabile e, allo stesso tempo, una Modalità Storia dedicata che segue gli eventi di Injustice 2 per console, una Modalità Operazioni basata sullo svolgimento di missioni, una Modalità Arena competitiva e molto altro. I giocatori potranno persino sbloccare equipaggiamento per la versione per console di Injustice 2 attraverso determinate sfide che vengono proposte all'interno del gioco per dispositivi mobili.