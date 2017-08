Injustice 2: Steve Aoki e Don Diablo si sfideranno a scopo benefico

annunciano che i due grandi DJ Steve Aoki e Don Diablo si affronteranno ina scopo di beneficenza nella

Steve Aoki è stato nominato due volte come ai Grammy, è un Produttore e proprietario del Team Rogue. Don Diablo è un DJ di fama mondiale e usuale collaboratore con grandi artisti come Ed Sheeran, Rihanna, e i Coldplay. La Celebrity Charity Competition avrà luogo alla Gamescom 2017 il 23 agosto alle ore 12:00. Essendo match che si svolgeranno su 5 round su piattaforma Playstation 4, il vincitore sarà colui che otterrà per primo tre vittorie. I fan di tutto il mondo potranno assistere ad ogni pugno scagliato grazie al livestreaming sui canali twitch.tv/twitch e twitch.tv/netherrealm. In loco, i match si terranno al Twitch Stage, sito presso la Hall 9, A-052. Inoltre, i fan di Injustice 2 dovranno rimanere sintonizzati per assistere al nuovo ed esclusivo annuncio che avrà luogo durante l’evento, quando verranno rivelati i 3 nuovi personaggi che verranno rilasciati nel Fighter Pack #2. Dopo il match, ci sarà un meet and greet con Steve, Don e i tantissimi fan. Infine, il vincitore effettuerà una donazione di $5000 alla Aoki Foundation, fondata da Steve Aoki con l'obiettivo primario di effettuare scoperte nella sul cervello, attraverso fondi di ricerca per la medicina rigenerativa e per la preservazione del cervello. La fondazione supporta inoltre cause umanitarie care ad Aoki come soccorso umanitario, aiuto ai disabili e diritti degli animali.