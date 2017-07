Injustice 2: Sub-Zero in diretta su Twitch e YouTube il 25 luglio alle 18:00

Martedì 25 luglio alle 18:00 Tommaso "Todd" Montagnoli sarà in diretta su Twitch e YouTube per giocare cone mostrare, nuovo personaggio del roster disponibile singolarmente o come parte del DLC

Un'ora di gameplay alla scoperta di Sub-Zero, personaggio iconico della saga di Mortal Kombat pronto a scontrarsi con i supereroi e supercriminali dell'universo DC Comics. Il live gameplay di Injustice 2 andrà in onda martedì 25 luglio alle 18:00 su Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.