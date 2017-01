Injustice 2: svelate le edizioni speciali e i bonus pre-order

Dopo aver pubblicato un nuovo story trailer hanno divulgato tutte le informazioni sui bonus a cui potranno accedere i giocatori che preordineranno la propria copia di, e sulle edizioni speciali del suo picchiaduro.

Tramite il pre-order del titolo, otterrete accesso a Darkseid, personaggio giocabile che si aggiungerebbe al roster normalmente disponibile. Per quanto riguarda invece le edizioni speciali, abbiamo la Digital Deluxe Edition, che include una copia digitale di Injustice 2, tre combattenti scaricabili digitalmente, una skin per Supergirl, e un Gear Shader Pack (Defender Shader Pack) con cui personalizzare l'aspetto estetico dei personaggi. La Ultimate Edition di Injustice 2 conterrà una copia del gioco, nove giocatori scaricabili digitalmente, tre skin per Supergirl, Lanterna Verde e Flash, e due Gear Shader Pack (Destroyer e Defender Shader Pack).

Injustice 2 sarà disponibile a partire dal 18 maggio per PlayStation 4 e Xbox One.