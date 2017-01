Injustice 2: svelati tutti i lottatori del roster?

Lo scorso mese di dicembre, un utente di 4Chan aveva pubblicato la lista di tutti i lottatori del roster di. Il leak è passato decisamente inosservato (vuoi anche per la scarsa affidabilità della fonte), tuttavia il nuovo trailer del gioco ha confermato parte dei nomi trapelati lo scorso mese.

Proprio questo avvenimento ha spinto molti a rivalutare l'elenco, che vi proponiamo di seguito: Joker, Bane, Poison Ivy, Green Lantern (Hal Jordan), Green Lantern (John Stewart), Flash, Green Arrow, Swamp Thing, Black Canary, Catwoman, Cyborg, Captain Cold, Brainiac, Robin (Damian Wayne), Black Adam, Scarecrow, Doctor Fate, Power Girl, Zoomm Cheetah, Firestorm e Mr Freeze.

Alcuni degli eroi citati (tra cui Bane, Poison Ivy, Braniac e Power Girl) appaiono effettivamente nel trailer pubblicato nella giornata di ieri, fattore che contribuisce a dare fondamenta al rumor. In ogni caso, la notizia resta comunque priva di conferma e non è certo che il roster del gioco sia composto da tutti i lottatori elencati qui sopra. Injustice 2 uscirà il 18 maggio su PlayStation 4 e Xbox One, WB Games ha svelato anche i bonus preordini e le edizioni limitate del gioco.