Injustice 2: svelato il personaggio disponibile come bonus preordine?

Un'immagine trapelata sul forum di NeoGAF sembra aver svelato il personaggio offerto come bonus a tutti coloro che preordineranno

Il lottatore in questione dovrebbe essere Darkseid, almeno a giudicare dall'immagine che trovate in calce alla notizia, nella quale si legge la seguente frase: "Preordina Injustice 2 per giocare nei panni di Darkseid, uno dei più grandi villain dell'universo DC Comics. Disponibile al lancio"

Una frase che non semba lasciare spazio a molti dubbi, anche se al momento manca la conferma ufficiale degli sviluppatori. Per saperne di più dovremo probabilmente attendere il 17 gennaio, domani NetherRealms ha in programma uno speciale annuncio su Injustice 2.