Il sito Gadgets 360 ha svelato il peso della day one patch di: su PlayStation 4, l'aggiornamento del day one (già disponibile per il download) pesa 835.2 MB, al momento in cui scriviamo il peso dell'update per Xbox One non è stato reso noto.

Il changelog parla genericamente di bug fix, migliorie e correzioni al gameplay, senza scendere ulteriormente nei dettagli. Per saperne di più sul nuovo picchiaduro di NetherRealm Studios vi rimandiamo alla nostra recensione di Injustice 2 ricordandovi che il gioco sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One da giovedì 18 maggio. La versione mobile è ora scaricabile gratis da App Store e Google Play.