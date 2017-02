Injustice 2: Swamp Thing si aggiunge al roster

Dopo Black Canary , un nuovo personaggio si aggiunge al roster di: si tratta di, il brutale combattente introdotto nel 1971 dal fumetto di Len Wein e Berni Wrightson, che fa la sua prima apparizione nella serie picchiaduro di, in quanto assente nell'originale

Tramite il video che vi proponiamo in calce all'articolo, potete dare un primo sguardo alle abilità in combattimento di Swamp Thing, qui impegnato ad affrontare Robin, Wonder Woman e Batman.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Injustice 2 uscirà il 16 maggio su PlayStation 4 e Xbox One.