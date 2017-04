Injustice 2: trapelato un video gameplay di Joker

Negli scorsi minuti è trapelato online un nuovo video gameplay per Injustice 2. Il filmato in questione ritrae il Joker, personaggio non ancora ufficialmente confermato che, evidentemente, farà parte del roster di personaggi DC Comics presenti nel picchiaduro di NetherRealm Studios.

Le immagini propongono uno scontro tra il villain più iconico di Batman e il velocissimo Flash. L'inclusione di Joker era già stata anticipata dalla lista completa degli obbiettivi di Injustice 2, pubblicata dal sito XboxAchievements: alcuni di questi, infatti, facevano riferimenti non troppo velati al personaggio trapelato quest'oggi.

Injustice 2 è atteso su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 18 maggio.