Injustice 2: una nuova dimostrazione di gameplay attesa per il 24 Gennaio

ospiterà un nuovo livestream peril 24 Gennaio, occasione in cui verranno mostrate nuove sequenze di gameplay dedicate a un combattente non ancora specificato. L'evento potrà essere seguito in diretta sul canale Twitch dello sviluppatore, a partire dalle 21:00.

L'annuncio è arrivato su Twitter, dove il Creative Director Ed Boon ha pubblicato la locandina del prossimo evento livestream dedicato al sequel di Injustice. Durante lo streaming verranno mostrate nuove sequenze di gameplay dedicate a un personaggio non ancora specificato: che si tratti di un combattente del presunto roster definitivo? Oppure verrà svelato un nuovo lottatore? Per scoprirlo non rimane che attendere la nuova dimostrazione di gameplay fissata per il 24 Gennaio.