arriverà nei negozi solamente la prossima settimana ma sul web è già trapelato un video che mostra il primo capitolo della modalità storia. Il filmato, pubblicato dal canale YouTube "TheHackingFreak" presenta i primi quindici minuti dell'avventura.: il video contiene spoiler sulla trama del gioco.

Lo Story Mode di Injustice 2 affronterà numerose tematiche care all'universo DC Comics, come la distruzione di Krypton e la rottura tra Bruce e Damian Wayne, solamente per citare due eventi. Injustice 2 sarà disponibile in Europa dal 18 maggio nei formati PlayStation 4 e Xbox One, la versione mobile è già scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play.