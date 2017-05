A quattro anni dall’uscita del primo capitolo,torna sul mercato con un sequel che perfeziona la formula ludica del predecessore, migliorando il combat system, ampliando il roster di personaggi e aggiungendo un nuovo sistema di personalizzazione, che permette di aumentare le statistiche di ogni lottatore.

Il risultato è un picchiaduro che porta a piena maturità il gameplay della serie, rivelandosi un acquisto imperdibile per tutti i fan dell’universo DC Comics. Il gioco sarà disponibile dal 18 maggio 2017 su PlayStation 4 e Xbox One, per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione di Injustice 2.