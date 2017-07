Andrà in onda questa sera a partire dalle ore 21:30 la nuova puntata di, il programma didedicato alle nuove tendenze del mondo videoludico. Di seguito riportiamo la scaletta della puntata odierna (19 luglio 2017) condotta da Andrea Meana, Michele Tozzetti e Sandro Tozzetti.

Nella puntata di oggi, i conduttori parleranno delle nuove uscite videoludiche della settimana, inoltre ospite speciale della trasmissione sarà Gaetano Carlucci di 68K Studios, Game Designer di Project Deadalus.

Il consiglio dunque è quello di sintonizzarvi sulle frequenze web di We Want Radio per l'ascolto in diretta streaming, l'appuntamento con Insert Coin è previsto per questa sera (mercoledì 17 maggio) alle 21:30. Buon ascolto!