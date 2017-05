Torna l'appuntamento settimanale con, il programma dedicato alle nuove tendenze del mondo videoludico trasmesso sulle frequenze web di. Di seguito riportiamo la scaletta della puntata di oggi (in onda alle 21:30) condotta come di consueto da Andrea Meana, Michele Tozzetti e Sandro Tozzetti.

Nella nuova puntata i conduttori parleranno delle nuove uscite videoludiche della settimana, dei titoli imperdibili per i possessori di PlayStation Vita e infine spazio al gioco di carte Star Realms. Il consiglio dunque è quello di sintonizzarvi sulle frequenze web di We Want Radio per l'ascolto in diretta streaming, l'appuntamento con Insert Coin è previsto per questa sera (mercoledì 17 maggio) alle 21:30. Buon ascolto!