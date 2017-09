Inside e Limbo Double Pack disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One

annunciano cheè disponibile in versione fisica presso i migliori rivenditori. Queste edizione speciale, al prezzo consigliato di €29,99, include la versione integrale del famosissimo platform/puzzle 2Dinsieme all’avventura puzzle platform in bianco e nero

La confezione sarà arricchita da alcuni oggetti da collezione che includono un poster a tiratura limitata e una stampa esclusiva.

Limbo – il gioco che ha segnato lo straordinario debutto di Playdead nel 2010 – si è aggiudicato numerosi premi e riconoscimenti dal suo lancio, incluso il titolo di Best Platformer (IGN), Best Puzzle Game (Gamespot), Top 10 Games of the Year 2010 (TIME, Wired), Most Original Game (G4 TV). Le sue misteriose atmosfere in bianco e nero sono spesso state paragonate alla tradizione dei film noir e indicate come un chiaro esempio di videogame artistico.

Anche Inside, il progetto successivo di questo sviluppatore, ha ricevuto critiche entusiastiche e riconoscimenti che hanno incluso premi come Best Game Design, Artistic Achievement, and Best Narrative (British Academy Game Awards), Best Independent Game (Game Critics’ Awards), Best Independent Game (The Game Awards).



Inside + Limbo Double Pack è disponibile da oggi nei negozi per Xbox One e PlayStation 4.