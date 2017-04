Inside trionfa ai BAFTA Awards, Phil Spencer si complimenta con Playdead

Dopo il successo ai, occasione in cui è stato premiato come migliore gioco indipendente e per la migliore direzione artistica,diha trionfato anche ai. Il Capo della divisionesi è complimentato con gli sviluppatori.

In occasione dei BAFTA Awards 2017, Inside ha ricevuto la bellezza di quattro premi: per la direzione artistica, per il Game Design, per la narrazione e per la proprietà intellettuale più originale. Come potete leggere nel tweet riportato in calce alla notizia, Phil Spencer si è voluto complimentare con Playdead per il raggiungimento di questi traguardi. Tra le altre premiazioni assegnate ai BAFTA Awards 2017, ricordiamo che Uncharted 4 è stato eletto gioco dell'anno, mentre a Pokemon GO è andato il premio per il migliore gioco mobile.

A voi è piaciuto Inside? Con l'occasione vi riproponiamo la nostra recensione del gioco realizzato dagli autori di Limbo. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.