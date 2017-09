Insomniac Games presenta il nuovo logo della compagnia

Quest'oggiha presentato ufficialmente il nuovo logo della compagnia, dando l'addio dopo quindici anni alla ormai iconica luna piena che campeggiava al posto della "O", in favore di uno stile più sobrio e minimalista.

La software house nota per Ratchet & Clank, Spyro e Sunset Overdrive, e ora al lavoro su Spider-Man per Playstation 4, ha motivato la scelta affermando che lo studio con il passare del tempo ha continuato a evolversi di pari passo con l'industria videoludica. Questo nuovo logo non abbandona del tutto il tema di quello precedente, rappresentando due lune crescenti l'una davanti all'altra, come a simboleggiare il passato e il futuro della compagnia. Cosa ne pensate?