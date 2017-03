Intel Extreme Masters: Acer terrà il livestream 'Predator Prime Talk'

In qualità di sponsor e fornitore dei monitor dell', il più longevo circuito di eSport nel mondo,terrà il livestream "Predator Prime Talk" al termine della Season attualmente in corso nella Spodek Arena a Katowice (Polonia).

Il torneo vedrà come sempre l'afflusso di migliaia di partecipanti e la partecipazioni di team abili e affiatati. Le sessioni di gaming si protrarranno fino al 5 marzo, tutti i giocatori utilizzeranno gli apprezzati monitor Acer Predator XB241H. Ricordiamo che è in corso il torneo di Starcraft II, per seguire tutte le trasmissioni in streaming potete visitare la pagina Facebook dell'Intel Extreme Masterclass 2017.