Intel Extreme Masters: le finali in diretta dalle 12:10

Le finali di tutti i tornei dell'di Katowice (Polonia) si terranno oggi a partire dalle ore 12:10 italiane. Queste ultime fasi delle competizioni saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook dell'IEM 2017.

Come ogni anno, l'Intel Extreme Masterclass ha ospitato tantissimi spettatori che hanno assistito a numerosi team darsi battaglia in titoli come Starcraft II o Counter-Strike: Global Offensive. Per tutti i dettagli di questa edizione del torneo, vi rimandiamo a seguente indirizzo. Ricordiamo che Acer terrà il livestream Predator Pime Talk al termine delle finali; tutta la programmazione dell'IEM 2017 è invece consultabile direttamente sul sito ufficiale del torneo.