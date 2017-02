Intel Extreme Masters 2017 a Katowice il 25-26 febbraio e il 3-5 marzo

Per il quinto anno consecutivo, la nuova edizione dell'si terrà a Katowice, in Polonia. L'metterà in scena alla Spodek Arena tornei di

Per la prima volta nelal sua storia, l'Intel Extreme Masters si svolgerà nel corso di due weekend, ovvero il 25 e 26 febbraio e dal 3 al 5 marzo. Il calendario dei tornei è così composto:

League of Legends : 25-26 Febbraio

: 25-26 Febbraio StarCraft II : 3-5 Marzo

: 3-5 Marzo Counter Strike Global Offensive: 3-5 Marzo

Intel ha previsto un monetepremi totale di 650.000 dollari: 150.000 per il vincitore del torneo di League of Legends e 250.000 (ciascuno) per i trionfatori dei tornei di StarCraft II e Counter Strike Global Offensive.

L'Intel Extreme Masters 2017 ospiterà anche gare di cosplay ed espositori con tutte le ultime novità relative al mondo del PC gaming. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale dell'evento, i biglietti sono già in vendita a questo indirizzo con prezzi variabili a seconda della data e del pacchetto scelto.