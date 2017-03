Intel Extreme Masters: quarti di finale di StarCraft 2 in diretta dalle 11:45

Questa mattina il torneo diall'di Katowice (Polonia) entrerà nel vivo: i quarti di finale della competizione andranno in onda in diretta streaming a partire dalle 11:45 e proseguiranno per tutta la giornata odierna, in attesa della finalissima di domani.

Potete seguire le trasmissioni in streaming sulla pagina Facebook di Intel Extreme Masters, nel weekend in corso l'evento ospiterà i tornei mondiali di StarCraft II e Counter-Strike Global Offensive, per tutti i dettagli vi rimandiamo a questo indirizzo. Sul sito ufficiale è disponibile anche la programmazione completa dell'Intel Extreme Masters 2017, a cui vi rimandiamo per tutti gli aggiornamenti relativi agli orari delle varie trasmissioni.