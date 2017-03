Intel Extreme Masters: il torneo di StarCraft 2 in diretta dalle 11:30

A partire dalle 11:30, il torneo diall'di Katowice entrerà nel vivo: la fase iniziale della competizione andrà in onda in diretta streaming a partire dalle 11:30 e proseguirà per tutta la giornata odierna e per l'intero weekend.

Potete seguire le trasmissioni in streaming sulla pagina Facebook di Intel Extreme Masters, ricordiamo che dal 3 al 5 marzo l'evento ospiterà i tornei mondiali di StarCraft II e Counter-Strike Global Offensive, per tutti i dettagli vi rimandiamo a questo indirizzo. Sul sito ufficiale dell'evento è disponibile anche la programmazione completa dell'Intel Extreme Masters 2017, a cui vi rimandiamo per tutti gli aggiornamenti relativi agli orari dei livestream.