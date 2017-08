Inti Creates annuncia Dragon Marked for Death per Nintendo Switch

Lo studioha annunciato, nuovo Action RPG Dark Fantasy in due dimensioni in arrivo durante l'inverno su Nintendo Switch, distribuito esclusivamente in formato digitale.

Dragon Marked for Death presenta una campagna affrontabile in singolo o in co-op (locale e online) con un massimo di altri tre amici. Il team di sviluppo è composto da molti elementi che hanno lavorato in passato sui giochi delle serie Mega Man e Mega Man Zero, tra cui Ryota Ito, Toru Nakayama (Character Designer), Horikatsu Maeda, Makoto Yabe e Takuya Aizu.

Dragon Marked for Death uscirà in autunno in esclusiva su Switch, la data di lancio non è stata ancora resa nota.