Inti Creates al lavoro su due grandi progetti che saranno annunciati quest'anno

Parlando dello sviluppo di Blaster Master Zero (disponibile su 3DS e Switch) i due dirigenti hanno affermato che lavorare sulla nuova console della grande N è molto semplice per i developer. Takuya Aizu ha poi dichiarato che Inti Creates ha in programma grandi novità per il 2017. Lo studio sta infatti lavorando a due grossi progetti: il primo sarà annunciato durante l'estate, mentre il secondo entro la fine dell'anno. Cosa avranno in serbo per noi?