Inti Creates è al lavoro su due nuovi giochi per Switch

ha annunciato che durante il BitSummit di Tokyo (in programma il 20 e 21 maggio) svelerà due nuovi giochi per Nintendo Switch sui cui lo studio giapponese sta lavorando da qualche tempo.

Purtroppo al momento non ci sono dettagli più precisi riguardo queste due nuove produzioni, il team giapponese sembra comunque soddisfatto della nuova console Nintendo: Il primo progetto di Inti Creates per Switch, Master Blaster Zero, ha venduto oltre 80.000 copie sull'eShop, generando sin da subito profitti.

Inti Creates ha lavorato in passato su Azure Striker Gunvolt (e relativo seguito) e sulla serie Gal Gun, inoltre ha collaborato allo sviluppo di Mighty No. 9 e sta collaborando con Koji Igarashi alla realizzazione di Bloodstained Ritual of the Night.