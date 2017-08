Inustice 2: i combattenti del prossimo DLC saranno svelati alla Gamescom

. ha confermato che alla Gamescom 2017 di Colonia svelerà i tre personaggi inclusi nel secondo DLC di. L'annuncio verrà fatto durante una diretta in programma alle 12:00 del 23 agosto.

Dopo il recente debutto di Starfire nel roster, Warner Bros. si prepara ad annunciare i tre nuovi personaggi che verranno inclusi nel DLC Pack 2 di Injustice 2. La presentazione verrà trasmessa in diretta su Twitch a partire dalle ore 12:00 del 23 agosto, insieme alla competizione a scopo benefico tra DJ Steve Aoki e Don Diablo.

Il boss di NetherRealm Ed Boon, inoltre, ha pubblicato una criptica immagine su Twitter, promettendo che i tre nuovi personaggi in arrivo con il DLC Pack 2 riusciranno a stupire gli appassionati. Per saperne di più non rimane che attendere il 23 agosto.