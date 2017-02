IO Interactive è al lavoro su una nuova IP

Lo studio daneseha pubblicato un annuncio di lavoro per cercare un Gameplay Programmer da inserire nel team che si occuperà di sperimentare le meccaniche di gioco per una nuova IP non ancora annunciata.

Secondo quanto riportato nell'annuncio, il progetto in questione sarà basato sull'Unreal Engine, il candidato dovrà dimostrare di conocere bene il motore di Epic e dovrà avere esperienza nella gestione di IA, fisica, animazioni e meccaniche di prodotti Tripla A per console di attuale generazione e PC.

IO Interactive è attualmente al lavoro sulla seconda stagione di Hitman, in partenza presumibilmente nel corso del 2017. Restiamo in attesa di maggiori dettagli sul prossimo misterioso progetto della società.