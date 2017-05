IO Interactive licenzia alcuni dipendenti, quale futuro per lo studio?

ha licenziato un numero non meglio specificato di dipendenti. Lo studio sta subendo grossi cambiamenti, i tagli al personale si sono resi necessari per poter continuare a operare in questo business riducendo i costi operativi.

Il futuro di IO Interactive non è ancora del tutto chiaro, Square-Enix ha avviato le pratiche per vendere la società il 31 marzo scorso, ad oggi non sappiamo se sia stato trovato un compratore o se lo studio danese tornerà ad essere indipendente, da qui la volontà di prepararsi a una riduzione dei costi.

Il futuro di Hitman sembra essere incerto e non ci sono dettagli riguardo la seconda stagione del gioco, che sembra essere in fase di sviluppo già da molti mesi. Secondo alcuni rumor, il franchise Hitman sarebbe di proprietà di IO Interactive e non del publisher Square-Enix.