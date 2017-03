Ion: il nuovo gioco dell'autore di DayZ non è più in sviluppo

Annunciato durante la conferenzaall'E3 2015,si presentava come un survival spaziale perideato da, l'autore del famoso. Stando alle dichiarazioni di Hall e degli altri sviluppatori, purtroppo, sembra che il gioco non sia più in sviluppo.

Improbable, la compagnia che doveva sviluppare Ion in collaborazione con RocketWerkz (lo studio indipendete di Dean Hall), ha infatti dichiarato di non essere più al lavoro sul progetto, sottolineando che sono cambiate molte cose da quando è stato annunciato il gioco. In effetti di Ion non abbiamo visto nulla di concreto, da quando è stato svelato nel 2015: lo stesso Dean Hall ha confermato che il gioco "è stato messo in pausa, cancellato", senza usare mezzi termini.

Intanto vi ricordiamo che DayZ, attualmente disponibile su PC, arriverà in futuro anche su Xbox One e PS4.