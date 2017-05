Iron Wings, gioco italiano di combattimenti aerei, arriva su Steam il 31 maggio

Nonostante il mancato successo della campagna Kickstarter, il team italiano N.A.P.S., già noto per aver creato, ha annunciato chesarà disponibile su Steam a partire dal 31 maggio.

Il titolo è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e racconta la storia di due amici d'infanzia arruolatisi in uno squadrone speciale delle forze aeree con l'obiettivo di trovare e fermare il Generale Adler, ovvero l'ufficiale a capo di un team segreto di archeologi e scienziati nazisti, chiamato Ahnenerbe. Iron Wings propone un gameplay frenetico e dalla spiccata vena arcade. In volo, potremo controllare entrambi i piloti, alternandoli a seconda delle situazioni. In apertura trovate un breve teaser trailer del gioco.