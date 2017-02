Irrational Games, sviluppatore di Bioshock, cambia nome in Ghost Story Games

Quest’oggi, lo studio Irrational Games, autore di BioShock, ha annunciato che cambierà nome in Ghost Story Games. Lo studio con sede in Massachusetts, USA, fu fondato nel 1997 da tre ex dipendenti di Looking Glass Studios: Kevin Levine, Jonathan Chey, e Robert Fermier.

Il 9 gennaio del 2006, Take-Two Interactive acquistò lo studio, annunciando che i futuri lavori sarebbero stati pubblicati sotto l’etichetta 2K Games. Nel febbraio del 2014 Kevin Levine comunicò che gran parte dello studio sarebbe stato licenziato, e che i rimanenti 15 componenti ne avrebbero creato un nuovo che si sarebbe concentrato su progetti più modesti, focalizzati su una narrativa che fosse d’appeal per i core gamers. La decisione fu frutto del forte stress provocato dalla realizzazione di Bioshock Infinite, che portò il game designer a soffrire di problemi di salute, intaccandone i rapporti personali.

Attualmente Ghost Story Games è al lavoro su un nuovo titolo fantascientifico in prima persona, che resterà comunque proprietà di Take-Two Interactive. Lo studio non ha condiviso ulteriori dettagli sul suo progetto, invitando però i giocatori ad unirsi alla sua community online.