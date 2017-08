Itadaki Street Dragon Quest & Final Fantasy: 25 minuti di gameplay su PS4

Durante il secondo giorno del Dragon Quest Summer Festival 2017 di Tokyo,ha mostrato una nuova sequenza di gameplay per. Il filmato, della durata di oltre 25 minuti, è stato riportato in cima alla notizia.

Annunciato in occasione del Tokyo Game Show 2016, Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary è un party game che unisce gli universi di Dragon Quest e Final Fantasy, introducendo molti personaggi tratti dalle due celebri serie. Il gioco uscirà in Giappone il prossimo 19 Ottobre su Playstation 4 e Playstation Vita, mentre non è stato diffuso ancora nessun dettaglio per quanto riguarda una possibile release occidentale.

Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.