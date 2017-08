Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary: la data di lancio giapponese

Durante il secondo giorno delha annunciato la data di lancio giapponese di, party game destinato a PlayStation 4 e PlayStation Vita che unirà i mondi dei due celebri franchise.

Il titolo giungerà giungerà sugli scaffali nipponici il prossimo 19 ottobre. Sebbene molti si aspettassero un annuncio dedicato a Nintendo Switch, questo non è arrivata; perlomeno non in questa occasione.

Ad accompagnare l'annuncio, abbiamo diversi nuovi trailer del gioco dedicati al suo main theme, alla cutscene di apertura, e all'introduzione di Anrusia e Nelgel, due personaggi provenienti da Dragon Quest X.

Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary uscirà su PS4 e PS Vita il 19 ottobre in Giappone. Rimaniamo in attesa di eventuali aggiornamenti su un'eventuale pubblicazione occidentale.