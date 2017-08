Itadaki Street Dragon Quest & Final Fantasy: Cloud e Sephiroth nei nuovi trailer

Nella giornata di oggi,ha pubblicato una serie di nuovi trailer dedicati a, party game che fonde al suo interno i due celebri franchise della compagnia giapponese.

I tre filmati, che vi abbiamo riportato in cima e in calce all'articolo, sono incentrati su alcuni dei personaggi più celebri e amati delle due serie: Terry (Dragon Quest VI), e Cloud e Sephiroth (Final Fantasy VII). Nomi, questi, che si vanno ad aggiungere al cast già formato da Lightning, Squall, Noctis, Kefka e altri ancora.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary uscirà in Giappone il 19 ottobre per PS4 e PS Vita. Al momento, non abbiamo informazioni circa una possibile pubblicazione sul mercato europeo.