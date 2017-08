Itadaki Street Dragon Quest & Final Fantasy: un trailer introduce Squall

ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per, party game destinato ache unirà i mondi dei due celebri franchise. Il video introduce il personaggio di: lo trovate in cima alla notizia.

Squall Leonhart di Final Fantasy VIII sarà uno dei personaggi giocabili presenti nel titolo, e come tutti gli altri membri del cast sarà doppiato e caratterizzato da movenze particolari. Annunciato durante il secondo giorno del Tokyo Game Show 2016, Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary uscirà in Giappone il prossimo 19 Ottobre su Playstation 4 e Playstation Vita, mentre non è stato diffuso ancora nessun dettaglio per quanto riguarda una possibile pubblicazione in Occidente.