Itagaki si dimette come direttore rappresentativo di Valhalla Game Studios

Tomonobu Itagaki, ex boss del, ha rassegnato le sue dimissioni come direttore rappresentativo da, la software house dietro. Il creatore della saga di Dead or Alive assumerà comunque una nuova posizione all'interno della compagnia.

Con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale dello studio, Tomonobu Itagaki ha confermato che abbandonerà il ruolo di direttore rappresentativo per passare all'incarico di prime adviser. Giunto all'età di 50 anni, Itagaki ha deciso di continuare a dare il suo contributo all'industria scovando nuovi talenti tra i giovani sviluppatori, aiutandoli ad inserirsi in questa realtà trasmettendo loro tutta la sua esperienza.

Al momento, non è stato comunicato chi prenderà il posto di Itagaki come direttore rappresentativo di Valhalla Game Studios.