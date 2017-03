iZombie: un nuovo poster per la terza stagione

CW ha rilasciato un nuovo poster per la terza (che a quanto pare non sarà l’ultima, almeno secondo quanto affermato da Rob Thomas) stagione di, che andrà in onda sul network americano a partire dal prossimo 4 Aprile.

Come si può vedere in calce, nel poster troviamo la protagonista Liv intenta a bere un drink a base di cervelli.

Secondo quanto affermato dal produttore, in questa nuova stagione la bella Liv scoprirà che gli zombie che vivono a Seattle sono molto più numerosi di quanto credesse, ma si scoprirà anche che una compagnia militare privata sta formando una sorta di esercito di zombie, che però dovrà fare fronte a questa scoperta da parte delle persone.