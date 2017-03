Jason Momoa interpreterà Rico Rodriguez nel film di Just Cause

Secondo quanto riportato da Variety,sarà il protagonista del film di. La star di Game of Thrones, Aquaman e Justice League interpreterà il ruolo di

Al momento non ci sono altri dettagli sulla pellicola, sappiamo però che Brad Peyton (noto per San Andreas) sarà il direttore del progetto mentre lo screenplay sarà curato da John Collee, già conosciuto per Master and Commander The Far Side of the World. Il film di Just Cause è attualmente privo di una finestra di lancio, nel 2015 il produttore Adrien Askarieh aveva rivelato che la pellicola sarebbe stata basata su Just Cause 3, non è chiaro se i piani siano cambiati o meno.