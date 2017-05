Jay Ong di Marvel loda il nuovo Spider-Man per PlayStation 4

(Vice Presidente Senior di Marvel e responsabile di Marvel Games) è stato recentementeintervistato da Gamespot USA e in questa occasione ha parlato, tra le altre cose, del nuovoper PlayStation 4, in fase di sviluppo negli studi di

Di seguito, un breve estratto dall'intervista: "Spider-Man sarà un buon gioco, ve lo assicuro. Non sarà solamente un ottimo titolo a tema Marvel ma sarà uno dei migliori giochi per PlayStation 4. I ragazzi di Insomniac Games stanno facendo davvero progressi incredibili con questo progetto."

Ricordiamo che Spider-Man è ancora privo di una finestra di lancio, secondo alcuni rumor il gioco uscirà a luglio in contemporanea con Spider-Man Homecoming, al momento però non ci sono conferme dirette in merito.