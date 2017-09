Jeff Kaplan si esprime sulla "tossicità" della community di Overwatch

, Game Designer di, si è visto costretto a far sentire la propria voce sul "" di molti giocatori che rischia di prendere il sopravvento e intossicare la vasta community dell'targato

Sappiamo tutti che, quando il buon Jeff Kaplan appare in un video, per Overwatch si preannunciano gustose novità, siano esse relative a nuove mappe, eventi a tempo o modalità di gioco. In un certo senso è accaduto anche in questo caso riguardo a un argomento che, però, non ha nulla a che spartire con nerf, boost o semplice bilanciamento di qualche eroe.

In questo caso il buon Jeff si è visto costretto a far sentire la propria voce su un problema che rischia di prendere il sopravvento e intossicare la vasta community dell'hero shooter targato Blizzard: i ovvero i comportamenti poco ortodossi dei molti giocatori che sfogano la propria rabbia e frustrazione insultando non solo i membri del team avversario, ma anche i propri compagni di squadra. Ciò, molto spesso, si verifica in occasione di partite classificate, dove la posizione nel ranking viene ovviamente determinata dal numero di vittorie conseguite. Perdere, dunque, non è contemplato e di solito una cattiva prestazione diviene un ottimo pretesto per riversare sugli altri giocatori una sequela infinita di parolacce rivolte ai più disparati parenti del malcapitato ed epiteti davvero poco gentili (nella migliore delle ipotesi).

Il tema della "tossicità" della community è ben noto da tempo a tutti coloro che frequentano, ad esempio, i MOBA come League of Legends, DOTA e Heroes of the Storm, ma ultimamente si è andato a ad annidare anche in molti altri titoli competitivi, su tutti proprio Hearthstone e Overwatch.

Blizzard si è già mossa per arginare tale problematica, implementando (sia su PC che sulle versioni per console) la possibilità di segnalare i giocatori che si macchiano di tali comportamenti. Sino a questo momento sono stati analizzati circa 480.000 account, di cui 340.000 sono la diretta conseguenza dell'utilizzo del nuovo "reporting system". Blizzard, dunque, si sta muovendo rapidamente e punta a velocizzare l'efficacia dei provvedimenti disciplinari, in modo da rispondere con sempre maggiore velocità alle lamentele di tutti coloro che si trovano a subire le anonime vessazioni di altri giocatori nel corso delle sessioni di gioco. Il team di sviluppo, inoltre, punterà a inasprire le sanzioni e Jeff Kaplan si è espresso in maniera molto chiara in tal senso: "If you are a bad person doing bad things in Overwatch, We dont' want you in Overwatch!".

Il cattivo comportamento di molti giocatori, come viene ricordato nel video, non ha ricadute solo sulla community; bensì va a toccare lo stesso sviluppo del gioco. Come ricordato da Jeff Kaplan, dover destinare risorse e membri del team di sviluppo alla risoluzione di questo problema va a rallentare la stessa evoluzione del titolo fermando, di fatto, l'implementazione di nuove feature e contenuti.

Di sicuro non ci aspettiamo che Overwatch si trasformi improvvisamente in uno stato di polizia, così come non nutriamo grandi speranze sulla buona fede di parte della community (soprattutto quella recidiva e intransigente) ma, probabilmente, un giro di vite può rivelarsi necessario per regolamentare un fenomeno malsano in costante crescita, a causa dell'anonimità che un videogioco (e il Web) di solito assicurano.

Non occorre essere tutti grandi amici. Basta semplicemente rispettare chi, come chiunque altro, sta solo cercando di giocare. E magari divertirsi. Ecco, in alcuni frangenti ci si dimentica proprio questo: che si sta giocando.

Staremo a vedere come si muoverà Blizzard in futuro, sperando che la situazione non sfugga di mano. Intanto, allegato alla notizia, potete trovare il video update di Jeff Kaplan.