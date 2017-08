Jim Ryan: Chloe come protagonista necessaria per rinnovare la serie di Uncharted

Jim Ryan, Global Head of Marketing and Sales di PlayStation, è tornato ad esprimersi su, espansione stand-alone della serie action-adventure disponibile da pochi giorni su PS4.

Intervistato dal canale YouTube Inside PlayStation, Ryan ha esternato tutta la sua soddisfazione nei confronti del lavoro svolto da Naughty Dog. Ciò che è servito maggiormente a dare un senso di rinnovamento alla serie, secondo Ryan, è stata la scelta di adottare questa volta una protagonista femminile - Chloe Frazer, nella fattispecie.

"Penso che avere una protagonista femminile aggiunga davvero qualcosa al franchise e lo conduca in una direzione diversa. Uncharted va avanti da 10 anni ormai, e per intraprendere un sentiero differente penso sia stata una mossa giusta, necessaria, che ringiovanisce e rinfresca".

Ryan ha inoltre fatto i complimenti a Naughty Dog per aver confezionato il prodotto in un periodo di tempo particolarmente ridotto; motivo per il quale - conclude - i giocatori dovrebbero essere grati alla nota software house.

Uncharted: L'Eredità Perduta è disponibile su PlayStation 4. Il retailer Amazon propone attualmente il gioco in bundle con PlayStation 4 al costo di 299,99 euro.