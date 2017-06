Jim Ryan motiva l'assenza di retrocompatibilità su PlayStation 4

La retrocompatibilità è una delle caratteristiche più apprezzate dai possessori di Xbox One, suinvece Sony ha preferito seguire una strada diversa, riproponendo i classici PS2 in versione tecnicamente aggiornata, con supporto per Trofei e Remote Play. Perchè PS4 non è retrocompatibile? Ce lo spiega Jim Ryan in una recente intervista.

Interpellato a riguardo dal TIME, Jim Ryan di Sony Europe si esprime in questi termini: "La retrocompatibilità è una feature molto richiesta ma in realtà non è molto usata. Ma non solo, recentemente abbiamo tenuto uno speciale evento dedicato a Gran Turismo, dove abbiamo portato tutti i titoli della serie. In questa occasione, io e i miei colleghi ci siamo chiesti perchè mai qualcuno dovrebbe voler davvero giocare con Gran Turismo o Gran Turismo 2 al giorno d'oggi?"

Apparentemente, il comparto tecnico datato dei titoli per PlayStation e PlayStation 2 è stato uno dei fattori che ha spinto Sony a non abilitare la retrocompatibilità su PlayStation 4. Siete d'accordo con questa scelta?