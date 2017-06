Jim Ryan: Sony non teme la concorrenza di Xbox Scorpio

Intervistato recentemente da Business Insider, Jim Ryan diha ribadito la leadership di PlayStation 4 (sopratutto in) e ha parlato di, confermando cheguarda con interesse alla concorrenza, senza però farsi intimorire dagli avversari.

"Non siamo spaventati dai loro piani", così commenta Jim Ryan a una precisa domanda riguardo le potenzialità di Xbox Scorpio. Il CEO di Sony Europe si dice convinto che il successo di una piattaforma sia determinato da numerosi fattori, non ultimo la line-up software, che al momento può contare su titoli multipiattaforme di spessore e grandi esclusive come Horizon Zero Dawn e Uncharted L'Eredità Perduta (in arrivo ad agosto), questi i due titoli citati nello specifico da Ryan.