Jim Sterling risponde con un video alle critiche per la recensione di Zelda

A inizio settimana,ha pubblicato su Jimquisition la sua recensione di, con voto finale 7/10, un punteggio che non è stato digerito da tanti lettori, che per tutta risposta hanno iniziato a minacciare e offendere il giornalista, fino ad arrivare aglinei confronti del suoi sito.

Per tutta risposta, a qualche ora dall'accaduto, Sterling ha pubblicato un video intitolato "Weapon Durability, Fanbase Fragility", riferimento a una frase presente nella recensione e relativa alla scarsa resistenza delle armi del nuovo episodio di The Legend of Zelda, una delle critiche al gioco mosse nel suo pezzo.

Nel video, Jim Sterling ironizza sui "fan isterici" che hanno sollevato un notevole polverone mediatico per un voto che il giornalista non reputa negativo, definendolo "un buon punteggio per un buon gioco". L'autore della recensione ribadisce i suoi punti di vista e conferma il suo parere sul gioco, chiudendo il video con gli screenshot delle centinaia e centinaia di offese ricevute dalla community. Cosa ne pensate di questa vicenda?